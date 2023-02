Gardelegen - Er gehört zu den zehn erfolgreichsten Fantasy-Autoren in Deutschland. Er verlegt fast alles im Selbstverlag. Sein Debütroman hat sich über 100 000 Mal verkauft – und er kommt aus Gardelegen. Gregor Timme, außerhalb der Region besser bekannt unter seinem Pseudonym Greg Walters, war am Freitag mit seinem historischen Fantasyroman „Der Lehrling des Feldschers“ zu Gast in der Bibliothek.