Wie in Gardelegens Ortschaften die Bürgermeisterwahl entschieden wurde

Gardelegen - Die Wahlbeteiligung in Gardelegen insgesamt war sehr gering. 8103 Wähler, 42,88 Prozent von insgesamt 18 899 Wahlberechtigten, gingen an die Wahlurnen. In der Kernstadt nutzten nur 29,58 Prozent die Möglichkeit der demokratischen Mitbestimmung, wer die nächsten sieben Jahre im Rathaus sitzen wird. Wie wurde in den einzelnen Wahlbezirken entschieden?