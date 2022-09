Fruits by Völk Wie kommt der Geschmack der Altmark ins Glas?

Früchte in Hülle und Fülle fallen derzeit von den Obstbäumen und Sträuchern. Doch trotz hoher Preise in den Supermärkten, bleibt viel heimisches Obst an den Wegesrändern liegen. Christine Völk aus Packebusch unternimmt etwas dagegen.