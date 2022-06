Wie wird das Leid der Häftlinge in Mieste sichtbar?

Es war ein langer Kampf. Nun ist er gewonnen. Die KZ-Gräber-Gedenkstätte in Mieste wird restauriert, und zwar genau so, wie es der Gedenkstättenförderverein und die Stadt Gardelegen gemeinsam geplant haben.

So soll das gesamte Gräberfeld künftig aussehen: Birgit Matthies (links) und Isolde Niebuhr (2. von rechts) von der Gardelegener Stadtverwaltung mit Torsten Haarseim und Monique Grothe vom Gedenkstättenförderverein an der Referenzfläche, die für Anschauungszwecke schon neu mit Schotter und Gräser gestaltet wurde.

Mieste - Von der Antragstellung bis zur Bewilligung hat es zweieinhalb Jahre gedauert“, blickte Birgit Matthies noch einmal zurück. Sie ist in der Gardelegener Stadtverwaltung für die Umsetzung des Vorhabens des Gedenkstättenfördervereines zuständig. Dieser hat es sich auf die Fahnen geschrieben, die in die Jahre gekommenen Ehrenfriedhöfe in den 18 Ortsteilen der Einheitsgemeinde mit Unterstützung durch die Stadt zu sanieren. 13 sind laut Matthies bereits saniert. Der Knackpunkt in Mieste war die Gestaltung der KZ-Gedenkstätte. „Es gab viele Erklärungsrunden mit dem Denkmalschutz, auch vor Ort“, so Matthies.