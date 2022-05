Wie Zahnärzte nach Gardelegen gelockt werden sollen

Den Kopf in den Sand stecken und abwarten – das ist nicht die Maxime von Gardelegen, auch nicht mit Blick auf die zu erwartende schlechte Versorgungslage mit Zahnärzten. Sie steuert gegen.

Die zu erwartende Versorgungslage mit Zahnärzten in Gardelegen ist besorgniserregend.

Gardelegen - „Es bringt nichts, in zehn Jahren zu jammern“, stellte Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher klar. Das würde nämlich auch nichts daran ändern, dass Zahnärzte dann nicht da wären. Die Entwicklung der Versorgungslage mit Zahnärzten in der Einheitsgemeinde in den nächsten Jahren könne nur mit „desaströs“ beschrieben werden, betonte Schumacher während der Sitzung des Sozialausschusses.