Kirchen-Einweihung in Gardelegen: Von „märchenhaft“ bis „meisterhaft“

Gardelegen (vs) - Pfarrer Tobias Krüger hat das abwechslungsreiche Programm einfach mal kreativ gegliedert. Unter der Überschrift „So ganz ...“ wird es am Sonntag, 3. September, ab 14 Uhr nämlich erstmal „vielfältig“. Nach einem Festgottesdienst startet ein „Markt der Möglichkeiten“. Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Unternehmen haben die Möglichkeit, sich hier zu präsentieren, teilt Krüger mit.

Und dann wird es auch schon „sanglich“. Am selben Tag ab 17 Uhr sorgt nämlich Tobias Krügers Pfarrerkollege Jürgen Brilling mit seiner Band für einen musikalischen Abschluss. „Sanglich“ geht es dann am Dienstag, 5. September, ab 19.30 Uhr auch weiter, und zwar mit einem Chor-Konzert des Männerchores Eintracht Gardelegen, dem Postchor Gardelegen, dem Neuapostolischen Kirchenchor, und der Kantorei an St. Marien Gardelegen.

„Historisch“ wird es am Mittwoch, 6. September, ab 19.30 Uhr, wenn Dr. Katharina Lippold-Andrae ihren Vortrag „St. Nikolai und St. Marien – Die Stadtkirchen der Hansestadt Gardelegen und ihre Ausstattung bis zur Einführung der Reformation 1539“ hält. „Märchenhaft“ geht es dann schließlich am Donnerstag, 7. September, vormittags zu. Und zwar mit einem Orgelkonzert für Schülerinnen und Schüler mit Isolde und Friedemann Lessing. „Jagdlich“ wirds am selben Tag ab 19.30 Uhr beim Konzert mit der Parforcehorngruppe Mildetal Gardelegen.

„Meisterhafte“ Töne erklingen dann am Freitag, 8. September, ab 19.30 Uhr bei einem Liederabend der Altmark Festspiele mit Mezzosopranistin Hermine May und Reinhard Seehafer am Flügel.

Und ganz „typisch“ für die Marienkirche spielt am Sonnabend, 9. September, ab 19.30 Uhr Monika Wrobel ein Orgelkonzert.

„Familiär“ startet wiederum der Sonntag, 10. September. Um 10 Uhr beginnt der Gottesdienst für Jung und Alt.

Danach geht es dann zwar nicht einmalig, aber immerhin „denkmalig“ zu am letzten Tag der Festwoche: Sonntag, 10. September, ist nämlich auch der Denkmaltag. Von 12 bis 16 Uhr sind Kirchenführungen und Turmbesteigungen möglich.