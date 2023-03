Im September 2020 tappte eine Wildkatze in eine Fotofalle im Altmarkkreis Salzwedel. Die seltenen, gefährdeten Tiere sollen in den Wäldern künftig besser geschützt werden.

Eine Wildkatze ruht auf Totholz. Die Tiere sind extrem scheu und auf besondere Bedingungen in den Wäldern angewiesen – die finden sie zum Beispiel im Klötzer Forst. Mit Fördermitteln soll der Wald für sie noch attraktiver gestaltet werden. Waldbesitzer werden gesucht, die dabei helfen.

Letzlingen/Klötze - „Erfreulicherweise konnten in Sachsen-Anhalt in den letzten Jahren in vielen verschiedenen Gebieten Wildkatzen nachgewiesen werden“, berichtet Luisa Littich vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Nun soll deren weitere Ausbreitung gefördert werden.