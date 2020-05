Großes Glück hatte eine 19-Jährige bei einem Wildunfall nahe Gardelegen. Die junge Frau blieb nach einem Pkw-Überschlag fast unverletzt.

Letzlingen l Da hatte eine 19-Jährige aber einen ganz großen Schutzengel bei ihrem Wildunfall am Sonntag (10. Mai) kurz vor 17.30 Uhr auf der alten Letzlinger Landstraße. Das teilte die Polizei mit. Die junge Frau war dort mit ihrem Citroen Xsara aus Richtung Letzlingen kommend in Richtung Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) unterwegs, als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn lief. Diesem Tier wollte sie ausweichen. Dabei kam der Pkw jedoch ins Schleudern und dann nach links von der Fahrbahn ab. Auf einem angrenzenden Sandstreifen überschlug sich das Fahrzeug und kam vor einer Baumgruppe auf der Fahrerseite liegend zum Stehen. Am Pkw entstand Totalschaden. Glück im Unglück: Die 19-Jährige erlitt bei diesem Unfall nur einen kleinen Kratzer am Arm.