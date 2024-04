Windpark: UKA hat weiterhin Interesse an Ausbau in der Altmark

Windparks will das Unternehmen UKA auch in der Altmark errichten.

Gardelegen/Wiepke. - Die Regionalversammlung der Regionalen Planungsmeinschaft Altmark hat Ende März nach zahlreichen Protesten einen Beschluss über die Ausweisung neuer Windvorranggebiete vorerst verlegt. Bürgerinitiativen wie jene, die in Wiepke seit mehr als zehn Jahren besteht, feiern dies als Teilerfolg im Kampf gegen immer mehr Windparks in der Altmark. Das Interesse der Firma UKA, die Wind- und Solarparks deutschlandweit plant, ist damit aber offensichtlich nicht erloschen. Es wird weiter aktiv der Kontakt zu Grundstücksbesitzern in der Region gesucht.