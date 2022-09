Schwitzen für die Gesundheit Wird die Miester Sauna wieder geöffnet?

Mit dem Tag der Sauna wird am 24. September offiziell die Saison für das gesunde Schwitzen mit Aufguss eröffnet. Saunieren ist auch in Deutschland beliebt. Doch nicht jeder kann oder will sich ein eigenes Dampfbad leisten. Genutzt werden dann die öffentlichen Angebote. Doch wie sieht das in der Region Gardelegen aus? Wird die einzige kommunale Sauna in Mieste wieder eröffnet?