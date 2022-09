Versickern oder Einleiten Wird in Gardelegen das Regenwasser kostenpflichtig?

Beim grundhaften Ausbau von Straßen in der Region Gardelegen wird künftig ein Thema eine wesentliche Rolle spielen: das Niederschlagswasser. Im Vorfeld der Sanierung der OdF-Straße haben jetzt alle Grundstückseigentümer an dieser Straße Post von der Verwaltung erhalten. Einfach so das Regenwasser auf die Straße laufen zu lassen, das geht nicht mehr.