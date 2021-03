Das Gewerbegebiet in Gardelegen im Februar 1993. Damals wurde das Areal komplett neu erschlossen. Archivfoto: Cornelia Ahlfeld

Eine betriebliche Neuansiedlung hat es jetzt in Gardelegen gegeben. Das Unternehmen ist in der Kreislaufwirtschaft tätig.

Gardelegen l Die Stadt Gardelegen habe im Rahmen ihrer Wirtschaftsförderung umfangreiche Instrumente für Beratung, Unterstützung, Bestandspflege und Weiterbildungen entwickelt. Beispielsweise arbeite die Stadt bei der Fachkräftesicherung eng mit der Investitions- und Marketinggesellschaft des Landes zusammen, um etwa Marktanalysen oder Qualifizierungsangebote erstellen zu können. Dazu käme ein umfangreicher Service im Bereich der Online-Angebote, informierte die städtische Wirtschaftsförderin Julia Schlüsselburg im jüngsten Finanzausschuss. Dort ist sie regelmäßig zu Gast, um über den aktuellen Stand in Sachen Wirtschaftsförderung zu berichten.



So können Unternehmen für ihre Personalsuche kostenfrei die Homepage der Stadt nutzen. Dort gibt es auch Informationsmaterial im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.



Neues Unternehmen

Im Jahr 2020 habe es 24 Standortanfragen gegeben. Zwei davon haben zum Erfolg geführt. Zum einen war es die Regiocom Netzdienste GmbH, der Räumlichkeiten im ehemaligen VHS-Bildungswerk an der Letzlinger Landstraße vermittelt werden konnten. Damit verbunden sind bis zu 50 neue Arbeitsplätze. Zum anderen wird ein Unternehmen aus der Kreislaufwirtschaftsbranche im Industriegebiet Ost II – dort befindet sich bereits die BA Glass – seinen Betrieb aufnehmen. Dort sind es zehn Arbeitsplätze, die geschaffen werden. Im Industriegebiet Ost I an der Stendaler Chaussee sind noch 5,3 Hektar Land verfügbar. Im Industriegebiet Nord I sind es noch etwa 14 Hektar, die bebaut werden können. Für eine mögliche Ansiedlung im Industriegebiet Nord I läuft derzeit noch das Verfahren. Dort fanden im Sommer 2019 archäologische Grabungen statt.



Zu 100 Prozent ausgelastet ist das Gardelegener Gewerbegebiet Nord mit einer Gesamtfläche von etwa 50 Hektar. Das Gebiet wurde Anfang der 1990-er Jahre als Gewerbegebiet erschlossen. „Als Kommune haben wir dort keine Flächen mehr zum Verkauf“, informierte Schlüsselburg im Nachgang der Sitzung auf Volksstimme-Anfrage.



Eine der Hauptaufgaben der Wirtschaftsförderung sei die Bestandspflege, also die Unterstützung vorhandener Unternehmen. Insgesamt knapp 100 Betriebe der verschiedensten Branchen, Handwerksbetriebe und Dienstleister haben ihren Sitz in den Gewerbe- und Industriegebieten. Dabei arbeite die Stadt auch mit anderen Partnern zusammen. Ein Schwerpunkt dabei sind Weiterbildungsangebote.



Ganz neu ist das Format „be smart - Digital City Café“. Angeboten wird diese Veranstaltungsreihe zum Digital-Marketing in Kooperation mit dem Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Magdeburg und der Industrie- und Handelskammer Magdeburg. Für die Auftaktrunde – insgesamt sind es fünf Online-Vorträge – habe es 94 Anmeldungen aus ganz Deutschland gegeben. „Unter anderem auch aus München. Wir hatten mit 30 Anmeldungen gerechnet“, berichtete Schlüsselburg. Über die Resonanz seien die Organisatoren natürlich sehr erfreut gewesen. Zumal Gardelegen mit diesem Angebot Vorreiter gewesen sei. „Jetzt hat auch Halberstadt dieses Format übernommen“, so Schlüsselburg weiter. Die nächste Episode mit dem Titel „Mit Social-Media-Marketing durchstarten“ findet am Donnerstag, 18. März statt (siehe Info-Kasten).



Vorreiter war die Stadt Gardelegen auch bei der Einrichtung des Hansekontors in der Innenstadt. Dort konnten in der Adventszeit Privatleute und Kleinsthändler unter anderem Handarbeiten und Kleinkunst verkaufen. Das Angebot sei trotz coronabedingt kurzer Öffnung gut angenommen worden. „Das Hansekontor hatte auch Stendal übernommen“, berichtete Schlüsselburg.



Im vorigen Jahr neu aufgelegt wurden aufgrund der Corona-Krise ein digitales Gut-scheinportal und ein digitaler Marktplatz. Dort sind derzeit noch mehr als 50 Firmen registriert. Darüber hinaus soll ein Verfügungsfonds etabliert werden, um kleinere Aktivitäten und Projekte finanziell zu unterstützen.