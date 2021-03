Zukunftsängste: Das Wiepker Spelunkenwirt-Team schildert seine Situation in der Pandemie.

Wiepke l Für die Wiepker Gastwirtsfamilie Gaede mit Roland, Gaby und Sohn Rick ist der 28. März jedes Jahr immer ein ganz besonderer Tag. An diesem Tag vor nunmehr 22 Jahren erfüllte sich das Ehepaar Gaede einen langgehegten Traum: die Eröffnung der eigenen kleinen, urigen Kneipe mit den Namen Spelunkenwirt. „Vor zwei Jahren haben wir unser 20-jähriges Jubiläum mit vielen Gästen ordentlich gefeiert. Da haben wir auf erfolgreiche 20 Jahre zurückgeblickt und voller Hoffnung in die Zukunft geschaut“, erzählt Gaby Gaede.



Ihr Sohn Rick Gaede, der das Restaurantfach vier Jahre unter anderem in Österreich von der Pike auf gelernt hat, hatte sich entschlossen, in die Heimat zurückzukehren und den Familienbetrieb zu übernehmen. Es wurde investiert, die Küche renoviert, der Parkplatz erweitert. Doch seit März 2020 sei nichts mehr so, wie es mal war. „Selbstständig – selbst und ständig – das Wort hat für uns seine Bedeutung verloren. Wir dürfen selbst nicht mehr entscheiden. Von einem Unternehmen, das wir, unsere Mitarbeiter, Familie und Freunde, geschaffen haben, ist in Zeiten von Corona nur noch ein Berufsverbot geblieben“, schildert Gaby Gaede die Situation. Und ein Ende sei nicht in Sicht.



Die Gastwirtsfamilie halte sich mit Essen to go über Wasser, mal werde ein Zimmer vermietet. „Mehr nicht“, so Ronald Gaede. „Das ist alles demotivierend und aussichtslos“, ergänzt Ehefrau Gaby. Immer wieder warten auf die nächsten politischen Entscheidungen und immer wieder Enttäuschungen. Nun heiße es erneut: Warten auf die nächsten Entscheidungen nach dem 18. April. „Der Fünf-Stufen-Plan der weiteren Lockerungen wurde wieder über den Haufen geworfen. Heute so, morgen so. Der Staat macht sich so langsam lächerlich“, kritisiert Rick Gaede (29).



Eine solche Situation habe es noch nie gegeben, nicht mal zu DDR-Zeiten, dass eine Regierung ganze Berufsgruppen und Branchen mit Berufsverboten belege, betont Ronald Gaede, der seit seiner frühesten Jugend in der Gastronomie tätig und ein Gastwirt mit Leib und Seele ist.



„Wir brauchen klare Aussagen, einen vernünftigen Fahrplan, wann es wieder losgeht“, fordert der Jung-Gastronom. Denn auch die Gäste bräuchten Planungssicherheiten, wann sie endlich wieder ihre Familienfeiern organisieren oder eben auch einfach mal spontan in geselliger Runde Essen gehen könnten.



Nach der ersten Schließung nach Ausbruch der Pandemie im vorigen Jahr durfte zu Himmelfahrt wieder geöffnet werden. „Bis November, dann war wieder Schluss“, so Ronald Gaede. In der kurzen Zeit der Öffnung seien Tausende Zettel ausgefüllt worden mit den Kontaktdaten der Gäste für eine mögliche Rückverfolgung im Fall einer Ansteckung. „Es gab keine Anfragen seitens der Behörde. Es hat sich hier also auch niemand angesteckt“, so Gaede. Die Gastronomie sei also nicht der Hotspot in Sachen Corona.



„Was uns zum 20. Betriebsjubiläum mit Stolz erfüllt hat, wird uns jetzt zum Verhängnis. Denn die ganze Familie lebt vom Betrieb und auch die Familien unserer Mitarbeiter. Wenn man immer selbst für sein Auskommen gesorgt hat, fühlt man sich wie ein Bittsteller beim Ausfüllen von Anträgen“, gibt Gaby Gaede ihre Empfindungen wider. Man wolle kein Mitleid. „Wir machen unseren Job mit Leidenschaft, sind gern Gastgeber und kochen und bewirten unsere Gäste. Doch nach einem Jahr fällt es uns schwer, motiviert in die Zukunft zu schauen“, macht Ronald Gaede deutlich. Man zolle allen helfenden Menschen in der Pandemiezeit großen Respekt, bedauere jedes Opfer der Pandemie. Das Vertrauen in die Politik jedoch sei eingefroren. „Unternehmen müssen gut wirtschaften. Vom Reden füllen sich die Kassen nicht“, betont Gaby Gaede. Hätten die Unternehmen, gerade auch die kleinen und mittelständischen, nicht fleißig gearbeitet, wäre das Staatssäckchen nicht so prall gefüllt.



„Handwerksbetriebe müssen einen Meisterbrief vorweisen. Politiker können ohne fachliche Kompetenz Ministerien besetzen. Deshalb sollte es für Politiker eine ministeriumsbezogene Ausbildung geben“, fordert Gaby Gaede.



Aufgeben wird die Spelunkenwirtsfamilie aber nicht. Das sei überhaupt keine Option. Glücklicher Umstand dabei: Die Gaststätte mit Biergarten konnte im Elternhaus von Ronald Gaede gebaut werden, so dass wenigstens keine Mietkosten anfallen.



Wie viele andere von der pandemiebedingten Schließung betroffene Betriebe haben auch Gaedes die Zeit genutzt, um zu renovieren, zu erneuern und vieles mehr. Aktuell sind sie mit einem besonderen Projekt beschäftigt. Die beiden Männer hobeln aus einer Eiche, ein Geschenk zum 22. Betriebsgeburtstag, Bretter und Bohlen für neue Tische und Bänke für den Biergarten. In der Hoffnung, dass es bald wieder losgeht, auch wenn das Leben im Moment nur noch von Inzidenzen bestimmt wird.



„Wir haben den Krebs nicht besiegt, auch Aids nicht. Wir werden auch Corona nicht besiegen. Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Das ist wichtiger, als alles zu verbieten“, betont die Gastwirtin.