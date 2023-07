Die Sekundarschule „Karl Marx“ in Gardelegen erhält einen Anbau, weil der Platz für die Schüler nicht reicht. Das Besondere: Die Klassenzimmer kamen quasi im Fluge an ihr Ziel.

Gardelegen - Ein Schauspiel der besonderen Art bot sich am Dienstag auf der Baustelle an Gardelegens Karl-Marx-Sekundarschule an der OdF-Straße. Dort hingen nämlich echte fliegende Klassenzimmer am Haken eines großen Kranes.

Wochenlang wurden die 14 einzelnen Module für den insgesamt 2 Millionen Euro teuren Erweiterungs-Anbau für die Sekundarschule beim Unternehmen Platal Mobilsysteme in Kakerbeck zusammengebaut, nun sind sie also mit einem Biederitzer Transportunternehmen am geplanten Standort „eingeflogen“.

Teilweise sogar schon mit Tapeten an den Wänden ausgestattet, werden die je 14,5 Meter langen und 2,45 bis 3 Meter breiten „Container“ nun zu einem einstöckigen Gebäude zusammengeschweißt. Auch ein Gardelegener Gerüstbauunternehmen war gestern schon im Einsatz, ebenso wie die Dachdecker, die die Module schnellstmöglich regenfest machen müssen, damit deren hochwertiges Innenleben keinen Schaden nimmt.

„In der kommenden Woche werden dann Fassadenbauer und Elektriker mit der Arbeit beginnen – und natürlich sind wir auch vor Ort“, berichtet Platal-Konstrukteurin Linda Storm, erfreut über den Fortschritt der Arbeiten. Bevor der Bodenleger einen geplanten Kautschuk-Belag aufbringen kann, werden die Modulbauer noch Fermacell-Estrich aufbringen, so dass später gar nicht mehr zu erkennen sein wird, dass der Schulanbau aus einzelnen Elementen besteht. Auch Fliesenleger, Sanitärinstallateure und weitere Gewerke sind dafür im Einsatz. Aufgrund zwischenzeitlicher Material-Lieferschwierigkeiten sei man zwar zeitlich ein wenig in Verzug geraten. „Wir bemühen uns aber, dass bis zum Schulstart alles fertig ist“, erklärt Storm.