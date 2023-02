EnBW baut im Gewerbegebiet am Buschhorstweg in Gardelegen eine E-Schnelllladestation.

Gardelegen - Was wird denn da gebaut? Das fragte sich sicher auf dem Weg zum Einkauf im Gewerbegebiet am Buschhorstweg der eine oder andere Gardelegener in den letzten Tagen. Hohe, lila-weiße Säulen wurden dort errichtet. Die Volksstimme recherchierte, was es damit auf sich hat.