Katholische Kirche Wo ist der Turm von St. Michael?: Schwerer Sturm zerstört 1972 den Dachreiter der katholischen Kirche in Gardelegen

Die katholische Kirche St. Michael in Gardelegen liegt etwas versteckt, nicht direkt an der Phillip-Müller-Straße. Und vielleicht ist es dennoch schon jemanden aufgefallen – der Kirchenbau hat keinen Turm. Doch das war nicht immer so.