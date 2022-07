Wo sind die „Grenzsaiten“in Gardelegen?

Sparkassenvorstand Hans-Jürgen Behr nannte es „ein Leuchtturmprojekt in der Altmark für das gesamte Land“. Worum handelt es sich?

Gardelegen - Das Kultur-Jugend-Projekt „Verein Aktion Musik/locale heroes“ mit seinen Wurzeln in Salzwedel baute in den vergangenen 30 Jahren eine bundesweite Netzwerkstruktur auf und entwickelte sich zum Aushängeschild für Sachsen-Anhalt. Mittlerweile beteiligen sich jungen Menschen aus allen 16 Bundesländern an „local heroes“. Welche Unterstützung erfährt das Projekt.