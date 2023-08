So lange das geliebte Haustier nur die Schuhe von Herrchen oder Frauchen zerkaut, ist das den Vermietern egal. In den vergangenen Jahren haben aber Probleme mit Schäden an den Wohnungen zugenommen. Die Wohnungsbaugesellschaft Gardelegen zieht die Reißleine und kassiert inzwischen eine Hunde-Kaution.

Symbolfoto: dpa/picture alliance