Vier Angriffe in drei Wochen Schafe von Wolf getötet? Dorfbewohner hegen Verdacht gegen Schäfer in der Altmark

Vier Angriffe in drei Wochen, etliche tote Schafe. Wütet in Lindstedt in der Altmark ein Wolf? Und warum geben einige Dorfbewohner dem Schäfer eine Mitschuld?