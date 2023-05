Sirenenalarm am frühen Sonntagnachmittag in Gardelegen. Die Feuerwehr wurde zu einem Einsatz auf einem Eigenheimgrundstück gerufen.

Sirenenalarm am Sonntag gegen 13.30 Uhr in Gardelegen: Fahrzeugbrand am Rosthopweg in Gardelegen, lautete der Einsatzbefehl aus der Leitstelle. Doch dabei blieb es nicht.