Ein attraktives Wohnungsangebot plant eine Baufirma in privater Regie in Mieste, und zwar mitten im Dorf auf einem knapp 10.000 Quadratmeter großen Gelände, eventuell mit Arztpraxis, Friseur und Café.

Wohnquartier am Dorfteich Mieste

Ein Wohnquartier am Dorfteich - das soll in Mieste entstehen, und zwar auf dem Gelände des ehemaligen Sägewerkes, hier links im Foto.

Mieste - Ein Wohnquartier am Dorfteich – das soll am Miester Dorfteich auf demGelände der ehemaligen Holzverarbeitung entstehen. Was ist konkret geplant?

Geplant sind Mehrfamilienhäuser, auch mit Eigentumswohnungen, sowie eine Mischnutzung mit „nicht störendem Gewerbe“. Die Mehrfamilienhäuser sollen barrierefrei und rollstuhlgerecht...