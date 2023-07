Das ist wohl an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Nur wenige Tage, nachdem ein Zaun um den Spielplatz in Vietzen montiert war, entdeckten Mitarbeiter des Bauhofs beim Rasenmähen, dass die Schrauben abmontiert waren.. Bereiteten Diebe ihre Tat vor?

Wollten Diebe Zaun am Spielplatz Vietzen stehlen?

Vietzen - Nur dem Zufall und dem Mähen des Rasens auf dem neuen Spielplatz in Vietzen ist es zu verdanken, dass ein schon in Vorbereitung befindlicher Zaundiebstahl verhindert werden konnte. Wann die Vorbereitungen stattgefunden haben, kann nicht genau gesagt werden. Sicher ist aber, dass die Mitarbeiter des Bauhofes der Einheitsgemeinde Kalbe diese bemerkt haben. Bei Mäharbeiten stellten sie fest, dass einige Schrauben der Zaunbefestigung verschwunden waren. Sofort griffen sie zum Telefon und riefen die Kollegen an, die erst wenige Tage zuvor den Zaun aufgestellt hatten. Die versicherten indes, dass sie diesen komplett samt Schrauben fertiggestellt hinterließen. Hatten Unbekannte vor, den Zaun zu stehlen und leisteten schon einmal Vorarbeit?

Anzeige erstattet

Ortsbürgermeisterin Heike Büttner ärgert sich über diese Dreistigkeit. Sie erstattete Anzeige. Die Polizei sah sich vor Ort die Situation an. An fünf Feldern fehlten alle Schrauben. Jeweils nur eine war pro Feld noch dran, damit der Zaun nicht herunterfällt. Vom Bauhof werden nun Maßnahmen ergriffen, damit die Schrauben nicht wieder ohne großen Aufwand gelöst werden können.

Der Zaun soll verhindern, dass Kinder auf die Straße laufen können. Der neue Spielplatz in Vietzen ist mit Spendengeldern verschiedener Unternehmen realisiert worden. Eingeweiht wird er am Sonnabend, 5. August, mit einem Spielplatzfest, zu dem Kinder und Eltern eingeladen sind. Beginn ist um 15 Uhr.