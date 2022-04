Würmer versagen: Gardelegen geht im Kampf gegen den Spinner in die dritte Runde

Bei der Eichenprozessionsspinnerbekämpfung hat die Stadt Gardelegen 2021 so viele Bäume wie noch nie behandelt. Jetzt geht es noch einmal in die dritte Runde.

Gardelegen - Im nunmehr sechsten Jahr in Folge bekämpft die Stadt Gardelegen den Eichenprozessionsspinner – nicht nur im öffentlichen Bereich in Gardelegen und den Ortsteilen, entlang von Rad- und Wanderwegen und im Drömling, auch private Eichenbesitzer konnten sich in den Jahren an diesen Bekämpfungsaktionen beteiligen. Seit drei Jahren wird im Rahmen der chemischen Bekämpfung der biologisch abbaubare Bacillus Thuringiensis gesprüht. Dieser Bacillus wird von den Raupen gefressen, die danach verhungern. Und es zeigen sich erste Erfolge.