Der Chef des Anglervereins in Kalbe indentifiziert mehrere Fische in dem kleinen Flüsschen als Heringe. Was es damit auf sich hat.

So sehen Heringe aus - und die wurden jetzt in einem Süßwasser-Flüsschen entdeckt. Was steckt dahinter?

Kalbe - „Was ist denn in der Milde los?“ In den Sozialen Netzwerken wurde am Dienstag über eine seltsame Beobachtung im altmärkischen Kalbe gerätselt. In Sachen Fische sind die Kalbenser aufmerksam geworden. Vor zwei Jahren schon sorgten einheimische Arten für große Aufregung.