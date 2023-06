„Damit wir auch künftig in Gardelegen kräftig zubeißen können.“ Im Bereich Gardelegen gibt es ein reales Versorgungsproblem in der zahnärztlichen Behandlung. Die Stadt hat gemeinsam mit Partnern ein Stipendienprogramm für angehende Zahnärzte aufgelegt, um sie für eine Praxis in Gardelegen zu gewinnen.

Foto: Hansestadt Gardelegen