Zethlingen. - Das diesjährige Dorffest in Zethlingen stand ganz im Zeichen des 100-jährigen Bestehens der dortigen Löschgruppe. Die Feierlichkeiten begannen am Sonnabend mit einem großen Festumzug an der Kreuzung zur Langobardensiedlung. Wehren aus der Nachbarschaft entlang der Bundesstraße 71 waren dabei.

Begleitet vom Spielmannszug der Feuerwehr Apenburg ging es zum Sportplatz, wo die Wehren einen Löschangriff für Frauen-, Männer- und Jugendmannschaften austrugen.

Für die Mannschaften der Einheitsgemeinde Kalbe stand der Wanderpokal des ehemaligen Bürgermeisters, gestiftet von Karsten Ruth, im Mittelpunkt. Die Teilnehmer kämpften darum, diesen zu gewinnen.

Gemischte Mannschaften

Zehn Männermannschaften gingen an den Start, die sich zum Teil aus verschiedenen Wehren zusammensetzten. Außerdem traten zwei Frauenmannschaften und neun Jugendmannschaften an. Den Wanderpokal konnte Bürgermeister Andreas Pietsch am Mittag an die gemischte Mannschaft der Feuerwehr Brüchau-Kakerbeck-Wustrewe überreichen.

Der Löschzug aus Salzwedel kam mit zwei historischen Löschfahrzeugen nach Zethlingen. Maik Bock

Am Abend waren alle Feuerwehrleute mit ihren Partnern, die Ehrenmitglieder und geladene Gäste zum Festsitzung willkommen. So konnte Wehrleiter Thomas Kitschke zahlreiche Gäste im Festzelt begrüßen. In einer kurzen Ansprache blickte er auf die Geschichte der Feuerwehr zurück und erinnerte an alle Kameraden, die das 100-jährige Jubiläum nicht mehr miterleben konnten.

Einige Feuerwehrleute standen besonders im Mittelpunkt. Denn sie wurden geehrt und befördert. So wurden Mario Awischus zum Oberfeuerwehrmann und Martin Fohler-Preetz zum Hauptlöschmeister befördert.

Lesen Sie auch: Daten aller Kameraden aus 135 Jahren Feuerwehr Kalbe

Die Ehrennadel des Feuerwehrverbandes Salzwedel überreichte der stellvertretende Verbandsvorsitzende Björn Hartmann an Daniela Lüttge.

Als Partner der Feuerwehr wurde die Pietscher GbR von Hartmann ausgezeichnet. Außerdem überreichte Daniela Lüttge dem Wehrleiter Thomas Kitschke ein altes Liederbuch. Der Abend klang mit einem Essen und Musik der Band No Limit aus.

Der Sonntag stand ganz im Zeichen des traditionellen Dorffestes mit Livemusik der Blaskapelle der Feuerwehr Beetzendorf. Dazu gab es Schlachteplatte, Kaffee und Kuchen, eine Tombola sowie Spiel und Spaß unter anderem mit zwei Hüpfburgen für die Kinder.