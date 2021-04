Zichtauer sind mit Pinsel, Spaten und Gartenschere im Einsatz

Zichtau. Zweieinhalb Stunden waren für den Arbeitseinsatz in Zichtau am Sonnabend angesetzt. Und in diesen zweieinhalb Stunden haben die rund 25 Mitwirkenden aus allen Generationen ganz viel geschafft. Ortsbürgermeister Lukas Kösterke zeigte sich über die gute Beteiligung sehr erfreut. „In jedem Jahr machen wir eine solche Aktion“, berichtete er.

Auch wenn das Freibad Treffpunkt für die Teilnehmer war, lag der Schwerpunkt der Arbeiten nicht auf dieser Einrichtung. Verschönerungsmaßnahmen fanden an verschiedenen Stationen im Dorf statt. Überall dort, wo es besondere Treffpunkte im Ort gibt, waren die fleißigen Helfer im Einsatz.

Misteln als Zierde

An diesen Treffpunkten stehen auch die roten Holzblumen, die im vergangenen Jahr im Dorf aufgestellt worden waren, als Wegweiser mit den jeweiligen Hinweisschildern auf die Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele. An diesen Holzblumen wurden am Sonnabend in Kübeln winterharte Misteln gepflanzt. „Sie sind pflegeleicht, und es sieht schön aus“, sagte Kösterke. Zum Beispiel an der Heimatstube aber auch an der Bushaltestelle zieren die Misteln nun den Ort. Astrid Läsecke, ehemals Ortsbürgermeisterin in Zichtau, pflanzte diese gemeinsam mit ihrer Enkeltochter Johanna Mumme aus Sichau ein. Die Siebenjährige hat sich außerdem vorgenommen, gemeinsam mit ihrer Großmutter noch den Fahrradständer an der Wassertretstelle zu streichen. „So lebt man das den Kindern vor“, sagte Läsecke.

Arbeiten auf dem Friedhof und an der Wassertretstelle

Apropos Wassertretstelle: Auch dort waren Helfer im Einsatz. Es erfolgte Baum- und Strauchschnitt. Unkraut wurde entfernt und Bänke wurden gestrichen. Im Vorfeld habe der Unterhaltungsverband Milde/Biese die Wassertretstelle bereits entschlammt, so Lukas Kösterke.

Eine weitere Station war der Friedhof des Ortes. Rund um das Kriegsmahnmal wurde alles frühlingsfit hergerichtet. Es wurde altes Laub entfernt. Eine Bank erhielt einen neuen Anstrich.

Einen neuen Anstrich gab es auch für die Sitzgruppe am Dorfgemeinschaftshaus. Die siebenjährige Frida Kösterke schwang als jüngste Teilnehmerin des Frühjahrsputzes den Pinsel. Unterstützt wurde sie dabei von Günter Knies, der mit 83 Jahren der älteste Teilnehmer war. Rund um das Dorfgemeinschaftshaus wurde außerdem Unkraut entfernt. Und es wurde gefegt.

Am Grillplatz wird aufgeräumt

Aufräummaßnahmen starteten auch am Grillplatz am Freibad. Alte Kohle wurde entfernt, Bäume und Sträucher wurden beschnitten und Bänke gestrichen. Eine beschädigte Bank wurde entnommen, so der Ortsbürgermeister.

Im Freibad selbst gab es keinen Arbeitseinsatz. Außen vor gelassen werde es aber nicht. Wie Kösterke berichtete, werde in Zusammenarbeit mit der Stadt die Erneuerung des Beckenrandes erfolgen. Und auch der Sprungturm soll erneuert werden.

Zum Abschluss des Frühjahrsputzes stärkten sich die Teilnehmer unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen bei Gegrilltem.

Mit dem Arbeitseinsatz ist das Dorf noch ein Stück attraktiver geworden, nicht zuletzt ein Punkt für den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, an dem sich Zichtau beteiligt (Volksstimme berichtete).