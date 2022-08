Zufahrt zu Grundstücken in Neuendorf am Damm wird gesperrt

Die Straßenbauarbeiten in Neuendorf am Damm schreiten voran. Allerdings teilt die Behörde nun mit, dass in Kürze die Grundstücke für Anwohner nicht mit dem Auto erreichbar sein werden.

Die fehlende Asphaltdecke wird voraussichtlich ab 7. September auf die Straße in Neuendorf am Damm aufgebracht.

Neuendorf am Damm - Mit dem Fortschritt der Arbeiten an der Ortsdurchfahrt in Neuendorf am Damm ist die Landesstraßenbaubehörde zufrieden. Sogar das angesetzte Bauende war zuletzt auf einen früheren Zeitpunkt verlegt worden. Kann diese Ankündigung eingehalten werden?