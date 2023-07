Noch deutet an der Milde in Kalbe nichts darauf hin, dass hier bald Kunststoffenten schwimmen. Noch ist das Gewässer mit Pflanzen übersät. Aber nicht mehr lange.

Kalbe - Es soll einer der Veranstaltungshöhepunkte in diesem Sommer werden: Doch noch stellt sich für Außenstehende die Frage, wie das 12. Kalbenser Entenrennen am Sonntag, 9. Juli, vonstattengehen soll, wenn die Milde an jener Stelle, an der Hunderte Kunststofftierchen um die Wette schwimmen, zugewuchert ist.