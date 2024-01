In Solpke gibts wieder eine Gaststätte. Ein Hamburger führt sie. Der Volksstimme verriet er, wie es dazu kam, was auf der Karte steht und was das Ganze mit Amerika zu tun hat.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Solpke. - Was nimmt man sich vor fürs neue Jahr? Gastwirt Driton Behlul hat da die perfekte Idee: Mal wieder essen gehen. Und am liebsten natürlich bei ihm in Solpke. „Den Gästen wird das gefallen“, davon ist der Kosovare überzeugt. Die, die in den vergangenen Tagen bei ihm waren, hätten ihm das auch bestätigt, versichert er. Online kommt der Gasthof bislang tatsächlich gut weg. Alle Bewertungen sind positiv. „Na klar“, sagt der neue Restaurantleiter dazu, „ich habe ja auch einen super Koch in der Küche.“