Zum Lachen ansteckend: Wladimir Kaminer liest aus „Der verlorene Sommer“

Aus seinem neusten Buch „Der verlorene Sommer - Deutschland raucht auf dem Balkon“ las Wladimir Kaminer am Donnerstagabend in Zichtau vor.

Zichtau - Vom vielen Lachen hatten am Freitag sicher so einige Besucher, die am Donnerstagabend die Lesung von Wladimir Kaminer auf dem Gut Zichtau besucht hatten, Muskelkater im Gesicht. Gut gelaunt durften die Gäste, die auf den Stühlen auf der Wiese vor dem Gut Platz nahmen, ohnehin schon vor Beginn der Lesung sein, denn sie hatten Glück, noch rechtzeitig Karten für diesen kulturellen Höhepunkt ergattert zu haben.