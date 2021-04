Zwei Bewerber für die Kinderklinik-Chefarztposten in Gardelegen

Die Altmark-Klinikum GmbH führt Gespräche mit zwei Bewerbern um den Chefarztposten der Kinderklinik in Gardelegen. Am Montag steht eine Zusammenkunft in Gardelegen an.

Gardelegen

Die Altmark Klinikum GmbH führe aktuell mit zwei Bewerbern für die Chefarztstelle der Kinderklinik am Standort des Klinikums in Gardelegen Gespräche. Zu einer Einstellung ist es bis dato aber noch nicht gekommen. Entsprechende Informationen der Redaktion bestätigte auf Volksstimme-Anfrage Sandra Hietel, Vorsitzende des städtischen Sozialausschusses, Mitglied des Fördervereines Kindertraum der Kinderklinik und des Aktionsbündnisses Kindergesundheit. Am kommenden Montag soll es eine Zusammenkunft aller Beteiligten in Gardelegen geben, um weitere Schritte zu beraten.

Hintergrund des Ganzen waren die drohende Schließung der stationären Kinder- und Jugendmedizin am Standort in Gardelegen. Entsprechende Pläne des Trägers der Einrichtung, die Salus Altmark Holding mit seinen Standorten in Gardelegen und Salzwedel, wurden Ende Mai 2019 bekannt. Im Rahmen von Umstrukturierungen sollte die Kinderklinik in Gardelegen geschlossen werden. Unter anderem sollte es Spezialisierungen in den Häusern in Gardelegen und Salzwedel geben. In Gardelegen sollte eine ambulante Versorgung angeboten werden und in Salzwedel eine stationäre. Hintergrund seien finanzielle und personelle Probleme, hieß es. Es fehle schlichtweg medizinisches Fachpersonal.

Proteste gegen Pläne

Die Schließungspläne sorgten für zahlreiche Proteste und Unterschriftensammlungen. Im Ergebnis dessen wurde im September des vorigen Jahres das Aktionsbündnis Kindergesundheit gegründet mit dem gemeinsamen Ziel aller Beteiligten, der Salus Holding, der Altmark-Klinikum GmbH, Stadt und Kreis sowie des Fördervereines der Kinderklinik, die stationäre Betreuung in Gardelegen zu erhalten. Unter anderem wurde die Werbeaktion „Land in Sicht“ gestartet, um Fachpersonal zu werben.

Im Zuge einer bundesweiten Personalsuche hatte es dann auch zwei Bewerbungen für die Kinderklinik gegeben. Ein Arbeitsverhältnis war in beiden Fällen dann allerdings nicht zustande gekommen.

Ende Dezember informierte der Träger dann über einen Alternativplan, wonach der Bestand der Einrichtung weiter mit dem Einsatz von Honorar- und Vertretungsärzten gesichert werden sollte. Der sollte zunächst nur für das erste Quartal 2021 gelten und wurde dann bis zum 30. Juni verlängert (Volksstimme berichtete).