Am 10. Oktober werden in Stadtgebiet von Magdeburg neue Stolpersteine verlegt. Das Ritual zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus findet ganztägig statt.

Zwei Stolpersteine zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus auf einem Gehweg in Magdeburg.

Magdeburg (vs) - Die Arbeitsgruppe „Stolpersteine für Magdeburg“ wird am 10. Oktober insgesamt 19 neue Gedenksteine in der Stadt verlegen. Es ist bereits die 38. Verlegung von Steinen, die an verschleppte und ermordete Magdeburger erinnern.

Das erste Einlassen der Steine findet um 9.00 Uhr in der Potsdamer Straße 3 statt. Danach geht es zu den weiteren Andachtsorten. Zum Gedenken werden Angehörige der Opfer, unter anderem auch aus den USA, vor Ort sein.

In Magdeburg wurden bisher 686 Stolpersteine im gesamten Stadtgebiet verlegt. Es sind noch etwa 130 weitere Namen von NS-Opfern bekannt, für die noch Gedenksteine verlegt werden sollen. Das Verlegen der Steine wird dabei komplett aus Spenden finanziert.

Kleine Steine mit großer Wirkung

Seit 1997 gestaltet der Kölner Künstler Gunter Demnig diese Steine. Die zehn mal zehn Zentimeter großen Betonquader werden im Boden vor ehemaligen Wohnhäusern und Wirkungsstätten von Opfern des Nationalsozialismus platziert. Die Steine sind durch eine eingelassene Messingplatte mit dem Namen der Opfer im gesaStadtbild gut erkennbar.

Wer mehr über die Gedenksteine wissen möchte, kann sich beim Kulturbüro der Stadtverwaltung unter 0391 - 540 213 4 oder auf www.magdeburg.de/stolpersteine informieren. Dort gibt es auch einen Stadtplan mit den Orten der Stolpersteine.