Parey - Sehr gut besucht war bereits die Veranstaltung am Sonnabendabend mit der Partyband „Tick2Loud“ und der „Disco Pogo“ mit den „Partycrashern“. Für das Organisationsteam stand dann ab 2 Uhr noch das Aufräumen des Festplatzes und die Vorbereitungen für den Sonntag an. So mancher kam da überhaupt nicht zum Schlafen. Dies merkte man den Organisatoren am Sonntag jedoch nicht an. Weiter ging es am Sonntagvormittag mit dem Einmarsch auf das Festgelände. Das Fest stand in diesem Jahr unter dem Motto „Heimat gemeinsam erleben“. Dies wurde von den teilnehmenden Ortschaften und Vereinen umgesetzt. Nicht vertreten waren Vereine aus Zerben und Derben.