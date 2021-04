16 Bäume für Gommern

Die Pflanzlöcher waren schon vorgelockert, so dass es den Viertklässlern keine große Mühe bereitete, die Mulde für den Wurzelballen auszuheben. Sie wechselten sich an den Spaten und Schippen ab. Jeder machte mit.

Manuela LangnerGommern

Ausgerüstet mit einer kleinen roten Schippe musste sich Mariella ganz schön strecken, das Pflanzloch zu erreichen. Anders ging es Pauline mit der großen Schippe, aber die konnte mit ihrer breiteren Aufnahmefläche auch ganz schön schwer werden. Außerdem mussten die Grundschüler feststellen, dass Rausschippen und Rausschippen nicht dasselbe ist. Landete die Erde zu dicht am Pflanzloch, rutschte sie gleich wieder rein. So viel Platz war aber auch nicht, wollten doch alle Schüler gucken, wie es voran ging und im nächsten Durchgang wieder selbst mitmachen.

Alles in allem ging das Schippen den Kindern leicht von der Hand, denn Otto Ferchland (GaLa-Bau Ferchland) hatte mit seinem Team die Pflanzlöcher vorgelockert, und dort, wo der Spaten einmal nicht weiter wollte, sprang Lehrerin Ellen Korff ein. Sie grub ein rostiges Stück Metall aus und legte es zur Seite. „Wie kommt denn das dahin?“, fragten sich die Kinder.

Am Freitagvormittag setzte die Grundschule „Am Weinberg“ ihr erstes Projekt als Nachhaltigkeitsschule praktisch um. Auf dem Gelände am Volkshaus - am Festplatz, neben der alten Sporthalle, am Sportplatz - wurden von den Dritt- und Viertklässlern Bäume gepflanzt. Über Spenden vor allem ihrer Eltern und Großeltern waren stolze 4000 Euro zusammengekommen. Nur die Hälfte des Geldes wurde für die 16 großen Bäume am Volkshaus und am Schulzentrum - die in dieser Woche gepflanzt werden - benötigt. Im Herbst wird die Pflanzaktion fortgesetzt. Dann sollen Setzlinge bei der Aufforstung am Plattensee in Dannigkow helfen. Erst die Stürme, dann der Borkenkäfer haben dem städtischen Wald dort sehr zugesetzt.

Hornspäne als Dünger

20 bis 25 Meter wird ein Bergahorn groß, seine Krone bis zu 15 Metern breit, erklärte Otto Ferchland den Kindern. Mit dem Metermaß kontrollierte er, ob die Pflanzlöcher der Schüler tief genug waren. Bevor der Wurzelballen hineingerollt wurde, ließ er sich von den Jungen und Mädchen beim Düngen helfen. Die Hornspäne seien ein „Langzeitprodukt“ für die Bäume. Bis zu einem Jahr würden sie von den Nährstoffen profitieren. Dass es sich sozusagen um die zerkleinerten Fußnägel von Rindern und Schweinen handelte, fanden nicht alle Schüler appetitlich.

Beim Zuschippen des Pflanzloches halfen wieder alle mit. Kräftig wurde die Erde festgetreten, damit der Baum ordentlich Halt bekam. Dann setzte sich die Karawane in Bewegung, um Wasser zu holen. Viele Gießkannen hatte die Grundschule mitgebracht, und auch Holger Mühlbach vom Netzwerk Nachhaltigkeitsschulen in Sachsen-Anhalt hatte einige Exemplare spendiert. Dass die Bäume etwa 80 Liter Wasser benötigten, sahen die Schüler mit Respekt, da in ihre jeweiligen Kannen nur fünf Liter reinpassten.

Jede Klasse erhielt zudem eine Klassen-Gießkanne. Um deren schönste Gestaltung rief Schulleiterin Beate Misch einen Wettbewerb aus. „Wer einen Baum pflanzt, wird den Himmel gewinnen“, gab sie den Kindern für ihre praktische Arbeit ein bekanntes Zitat mit auf den Weg. Sie erinnerte die Jungen und Mädchen daran, wie schön Bäume im Sommer Schatten spenden und welche wichtigen Aufgaben sie erfüllen.

Grundschulaktion begeistert

„Ich bin echt begeistert von eurer tollen Aktion!“, lobte Holger Mühlbach die Grundschüler. Froh war er zudem, dass die Aktion stattfinden konnte. Die anderen Nachhaltigkeitsschulen hatten ihre Vorhaben bislang aufgrund der Pandemie nicht wie geplant durchführen können. „Es ist toll, dass ihr helfen wollt!“

Um das Setzen des Dreibocks, der den Bäumen in den ersten Jahren Stabilität verleihen soll, mussten sich die Schüler nicht kümmern, das übernahm das GaLa-Team. Am Dreibock erhält jeder Baum ein Schild, das auf die Grundschule „Am Weinberg“ und die jeweilige Klasse verweist.

Mit dem Pflanzen ist das Engagement der Schüler noch lange nicht zu Ende. Sie haben auch die Pflege der Bäume übernommen. Einmal in der Woche müssen die Gießsäcke gefüllt werden. Die Klassen können unter sich ausmachen, ob jede ihren eigenen Baum pflegt oder alle vier der Klassenstufe im vierwöchigen Wechsel.

Für die tatkräftige Unterstützung bedankten sich die Schüler mit einem Präsent bei Otto Ferchland, Danny Kramper vom Städtischen Bauhof sowie bei Holger Mühlbach.

Danny Kramper und Beate Misch ibefüllten die Gießkannen. Foto: Manuela Langner

Mit vereinten Kräften wurde das Pflanzloch zugeschippt. . Foto: Manuela Langner