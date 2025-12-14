Carolin Heise aus Güsen ist auf den Rollstuhl angewiesen. Allein kommt sie nicht aus dem Haus. Eine Rampe am Haus für 20.000 Euro könnte ihr helfen. Doch die Krankenkasse lehnt die Kostenübernahme ab.

Damit Carolin Heise aus Güsen das Haus eigenständig verlassen kann, muss eine Rollstuhl-Rampe für 20.000 Euro her.

Güsen. - Mal eben raus, um die Ecke einkaufen oder ins Auto springen und zur Arbeit fahren - völlig normale Dinge. Für Carolin Heise sind sie alles andere als normal. Sie sind unmöglich. Denn Carolin Heise ist körperlich behindert, ist auf den Rollstuhl angewiesen. Doch mit diesem kommt sie allein nicht aus dem Haus.