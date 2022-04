2950 Euro-Scheck für die Stadt Genthin wird in Bänke für den Volkspark investiert

Unverhofft freute sich die Stadt Genthin über einen Scheck in Höhe von 2950 Euro für gemeinnützige Zwecke. Damit honorieren die Öffentlichen Versicherungen Sachsen-Anhalt die geringe Schadensquote der Einheitsgemeinde im Jahr 2020.

Genthin - Einen Scheck in Höhe von 2950 Euro wegen einer geringen Schadensquote der Stadt Genthin im Jahr 2020 nahm am Dienstag Bürgermeister Matthias Günther entgegen. Überreicht wurde er durch Gebietsleiter Daniel Klump und die Genthiner Agenturleiterin Ute Lichtenberg von den Öffentlichen Versicherungen in Sachsen-Anhalt (ÖSA).