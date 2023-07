Brettin - Der seit Jahren angekündigte und von Bürgern massiv eingeforderte grundhafte Ausbau der Ortsdurchfahrt Brettin kann nach gegenwärtigem Stand der Dinge noch in diesem Jahr beginnen. Dafür gibt es bereits ein Datum: Der früheste Baubeginn sei für den 7. September avisiert, gab der Landkreis als zuständiger Baulastträger auf Volksstimme-Anfrage zur Auskunft.

Der erste Teilabschnitt, er erstreckt sich von der Kreuzung Hohenbelliner Weg bis zur Schulgasse, soll noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. Die Gesamtinvestitionssumme für den Ausbau der Heinrich-Heine-Straße beläuft sich insgesamt auf 3,5 Millionen Euro. Die Sanierung der Ortsdurchfahrt sieht neben dem grundhaften Ausbau der Fahrbahn auch die Anlage einer geordneten Regenwasserableitung vor. Alle Arbeiten werden unter Vollsperrung ausgeführt. Die Kreuzungen im ersten Bauabschnitt, das versicherte der Landkreis, blieben vorerst noch befahrbar. Die Seitenbereiche, wie die Gehweg und betroffene Nebenflächen, würden wieder hergestellt. Derzeit liefe die Ausschreibung für das Bauverfahren, teilte der Landkreis mit. „Wenn die Ergebnisse der Ausschreibung bekannt sind, werden wir unter Beteiligung der Firmen eine Versammlung durchführen. Dort können die Bürger dann ihre Fragen zum Baugeschehen stellen“, kündigte Brettin Ortsbürgermeister Torsten Schmidt (Freie Wähler) gegenüber der Volksstimme an.

Die Einheitsgemeinde Jerichow steht bei dem Vorhaben finanziell in der Pflicht, für die Nebenanlagen der Ortsdurchfahrt Sorge zu tragen. Im Haushalt, der vor der Sommerpause vom Stadtrat abgesegnet wurde, sind für Borde und Haltestellen zirka 30.000 Euro an Eigenmitteln ausgewiesen. In gleicher Höhe nimmt die Einheitsgemeinde für dieses Projekt auch Fördermittel in Anspruch.

Einwohner fordern Sanierung seit Jahren

Die Brettiner haben in den vergangenen Jahren mit großem Nachdruck den grundhaften Ausbau der Kreisstraße gefordert. Ihr Zustand hatte sich massiv verschlechtert, nachdem sie während der mehrmonatige Sanierung der B 1 im Jahr 2018 und zwei Jahre später der B 107 in Genthin als Umleitungsstrecke für den Verkehr in und aus Richtung Brandenburg/Rathenow ausgewiesen wurde. Die Straße, ohnehin nur ein altes Kopfsteinpflaster mit einer einfachen Asphaltschicht, hielt dem dauerhaften Verkehr, insbesondere durch Lkw und Transporte, nicht stand. Mittlerweile gleicht sie einer Buckelpiste, Bordsteine bröseln vor sich hin. Der Umleitungsverkehr strapazierte die Geduld der Anlieger, deren Grundstücke vor allem durch die hohe Lkw-Belastung Erschütterungen ausgesetzt waren. Raser und Verkehrslärm sorgten bei den Brettinern für weiteren Unmut.

Seit 2021 gibt es für die Brettiner bereits Grund zur Hoffnung, dass sich auf ihrer sichtbar gebeutelten Ortsdurchfahrt etwas tun wird. Der Landkreis stellte seinerzeit als zuständiger Bauträger 200.000 Euro und 2021 noch einmal die doppelte Summe für die Erstellung eines tragfähiges Sanierungskonzeptes der Straße in seinen Haushalt ein. Ortsbürgermeister Torsten Schmidt dämpfte seinerzeit im Ortschaftsrat jedoch allzu große Erwartungen auf einen baldigen Baubeginn. Er rechnete damit, dass der Baustart nicht vor zwei Jahren erfolgen würde. „Wir sind zufrieden, dass es jetzt losgeht“, kommentiert der Ortsbürgermeister seine Vorausschau aus 2021.