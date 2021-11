40 Genthiner Feuerwehrleute drücken die Schulbank und üben praktisch

Genthin - vs

Wie geht die Feuerwehr vor, wenn es in einer Biogasanlage brennt? Wie sieht die technische Hilfeleistung der Feuerwehrleute bei Verkehrsunfällen aus? Was gehört zum Einmaleins der Feuerwehrleute? Wie gehen die Brandlöscher vor, wenn die Motorkettensäge zum Einsatz kommt? Diese Fragen werden bei einem Ausbildungswochenende der Genthiner Feuerwehren theoretisch und praktisch beantwortet. 40 Feuerwehrleute der Gemeindefeuerwehren sind bei den verschiedenen Lehrgängen insgesamt dabei.

Während die Dretzeler Feuerwehrleute in ihrer Tagesausbildung mit Themen wie Einsätze in Biogasanlagen und technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfällen beschäftigen, schlossen an diesem Ausbildungswochenende zehn junge Wehrleute, darunter mit Celina Marx eine junge Feuerwehrfrau, ihre 70-stündige Grundausbildung ab. Bemerkenswert sei laut Stadtwehrleiter Achim Schmechtig, dass sich mit Christian Winkler ein 48-Jähriger für die Feuerwehrausbildung entschloss, um sich ehrenamtlich zu engagieren und zum Schutz seines Heimatortes beizutragen. Das sei nicht selbstverständlich.

Umgang mit Motorsäge nicht ganz ungefährlich

11 Feuerwehrleute aus Altenplathow, Genthin, Dretzel, Mützel, Parchen und Schopsdorf werden im sicheren Umgang mit der Motorsäge im Feuerwehreinsatz ausgebildet. Denn die Feuerwehr, so der Stadtwehrleiter, komme regelmäßig nach Unwettern zum Einsatz, um umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste, die zum Verkehrshindernis geworden sind, zu beseitigen. Mit über die Gefahrenabwehr hinausgehenden Arbeiten würden dann aber Spezialfirmen betraut.

Die Arbeit mit der Motorkettensäge gehöre zu den „gefahrengeneigten“ Tätigkeiten in der Feuerwehr, so dass nur ausgebildete und geeignete Wehrleute damit arbeiten dürfen. Mit dieser Ausbildungseinheit verfügen die neun Ortsfeuerwehren der Stadt Genthin nun über 60 Motorsägenführer. Für den Stadtwehrleiter ein wichtiger Aspekt, denn auch für Feuerwehrleute gelte der Grundsatz, dass jeder von ihnen das Recht habe, unversehrt von einem Einsatz wiederzukommen. Oder wie Schmechtig das formuliert: Je mehr man in der Ausbildung schwitzte, um so weniger müsse man im Einsatz bluten.