700 Quadratmeter Wald in Genthin brannten

Nicht zum erstenmal in diesem Jahr wurden die Feurwehrleute in die Rathenower Heerstraße gerufen. Diesmal brannten dort 700 Quadratmeter Wald. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Nicht der erste Waldbrand an der Rathenower Heerstraße. "Feuer aus!" konnte nach 90 Minuten verkündet werden.

Genthin (vs) - Wieder hat ein Waldstück an der Rathenower Heerstraße in Genthin gebrannt.