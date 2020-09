Die Planungen für die 850-Jahr-Feier nehmen weiter Gestalt an. Ein Markt und eine Jugendaktion kommen dazu. Mehr Ideen werden noch gesucht.

Genthin l Langsam kommen die Planungen Langsam kommen die Planungen für die 850-Jahr-Feier in Fahrt. In dieser Woche habe das Festkomitee die bisher eingereichten Ideen und die bereits geplante Veranstaltungen gesichtet und gesetzt, heißt es aus dem Gremium. So soll es am 11. und 12. September 2021 einen historischen Markt in der Innenstadt geben. Präsentiert werden alte Handwerksberufe, Gaukler, fahrendes Volk und historische Sportwettkämpfe. Natürlich wird sich auch die Kulinarik am Thema Mittelalter orientieren.

Am 12. September solle zudem der große Festumzug die Aktion ergänzen. Den Wunsch nach einem Mittelaltermarkt hatte zuerst Stadträtin Lisa Wolf gegenüber der Volksstimme geäußert. „Ich freue mich, dass sich das Komitee für diesen Vorschlag begeistern konnte und die Mittelaltermeile nun ins Programm aufgenommen wurde“, sagt sie. Deutlich verantwortlich solle sich der Stadtförderverein für den Markt zeichnen. Noch zu besprechen sei, wie der Markt am zweiten Tag verstärkt werden könne. „Wenn es einen Festumzug gibt, werden mehr Menschen in der Stadt sein und auch die Marktmeile besuchen, daher müssen wir uns auch personell entsprechend aufstellen.“ Ein weiterer Programmpunkt betrifft die Jugend. In einem durch das Bundesprogramm „Demokratie leben“ unterstütztem Projekt, sollen junge Leute eine Stadtparlamentssitzung abhalten, in der die Belange der jungen Generation im Mittelpunkt stehen.

Jugendliche stimmen ab

„Ich kann mir vorstellen, dass die Jugendlichen über etwas abstimmen, was dann auch tatsächlich umgesetzt wird“, erklärt „Demokratie leben“-Koordinatorin Elke Förste. Dabei sollen die Jungparlamentarier so beraten werden, dass diese Maßnahme realistisch und tatsächlich umsetzbar ist. Somit sei es für die Teilnehmer möglich, die gesamte Entwicklung eines Vorhabens von der Ideenfindung über die Beratung bis zur Umsetzung zu begleiten.

Bilder In einer Zeitkapsel sollen Zukunftsvisionen zur Stadt Genthin gesammelt werden. Symbolfoto: Michaela Schröder



Das offizielle Logo der 850-Jahr-Feier. Foto: Stadt Genthin



Im Rahmen der 850-Jahr-Feier würde so etwas Bleibendes und Fassbares entstehen. Aus dem Festkomitee heißt es, dass man bereits jetzt gespannt sei, wie eine weitere Aktion in der Bevölkerung angenommen werde. Geplant ist, eine sogenannte „Zeitkapsel“ zu bestücken. Unter dem Motto „Wie stelle ich mir meine Stadt in 25 Jahren vor“ sollen die Genthiner ihre Gedanken zu Papier bringen. Dafür wird im Rathaus extra ein Raum eingerichtet, in dem Zettel und stifte vorrätig sind und die Zukunftsvisionen direkt notiert werden können.

Kapsel wird 2046 geöffnet

Die Zettel werden gesammelt und kommen dann in die fest verschlossene Kapsel, ähnlich wie sie bei Grundsteinlegungen verwendet wird. Diese wird allerdings nicht eingemauert, sondern wieder hervorgeholt. 2046, anlässlich der 875-Jahr-Feier der Stadt Genthin, soll die Kapsel wieder geöffnet werden. Dann zeigt sich, ob Wünsche in Erfüllung gegangen oder Erfindungen gemacht worden sind.

Im Programm der 850-Jahr-Feier ist auch ein besonderer Stadtlauf geplant. Unter dem Motto „850 Meter für meine Stadt“ sollen sich die Menschen auf Tour durch Genthin machen. Auch weiterhin such das Festkomitee nach Unterstützern und nach Ideen.

Kontakt kann über die folgende E-Mail-Adresse aufgenommen werden: 850-Jahr-Feier@stadt-genthin.de