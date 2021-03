Bürgermeister Matthias Günther möchte sich aus dem Tourismusverein zurückziehen. Dadurch wird eine personelle Neuordnung notwendig.

Genthin l Das Klagedilemma, in dem Genthins Bürgermeister Matthias Günther (parteilos) und der Stadtrat seit Wochen schier hoffnungslos verharren, hat ein Ende gefunden. Günther hat mit seinem Rücktritt als 1. Vorsitzender des Tourismusvereins Genthin/Jerichow/Elbe-Parey, den er am Donnerstag bei der Stadtratssitzung verkündete, neue Tatsachen geschaffen.



Seinen Rücktritt koppelte er zugleich an die Ansage, die anhängige Berufungsklagen, die er als Erster Vorsitzender des Tourismusvereins und nicht als Bürgermeister führt, einzustellen.Er reagierte damit auf die vorangegangenen Beschlüsse des Stadtrates, mit denen ihm zum wiederholten Mal jegliche Legitimation entzogen wurde, den Klageweg weiter zu beschreiten. Günther signalisierte nach dem Verlesen einer knapp zweiseitigen schriftlichen Erklärung, die deutlich die Handschrift eines Rechtsanwaltes trug, wenig Erklärungsbedarf. Vermutlich folgte er auch dem Rat des Juristen, sich nur noch schriftlich auf Rückfragen zu äußern. Der Stadtrat konnte Günther lediglich die schmallippige Auskunft abringen, dass mit der Einstellung der Klagen auch seine angekündigten Widersprüche bei der Kommunalaufsicht gegen die Beschlüsse des Stadtrates hinfällig seien.



Bürgermeister weist Verantwortung von sich

Obwohl Günther als Erster Vorsitzender die Segel gestrichen hat, war in seiner Erklärung wenig Raum von Einsicht. Im Gegenteil. Er habe als Bürgermeister, der qua Amt die Funktion des Vorsitzenden des Tourismusvereins wahrnehmen muss, „widerstreitende Interessen gegeneinander abzuwägen“. Die Beschlüsse des Stadtrates, dem Klageweg ein Ende zu bereiten, seien aus Sicht Günthers nicht vereinbar mit der Wahrnehmung seiner Kontrollrechte und Kontrollpflichten, die er als Erster Vorsitzender gegenüber dem Tourismusverein habe.Günther ließ in seiner Erklärung keinen Zweifel daran, dass er nach wie vor davon ausgeht, dass die Klagen berechtigt seien. Juristisch wohlfeil zu Papier gebracht, versuchte Günther seine Botschaft an den Stadtrat zu bringen: Wenn irgendwann Missstände um den Verein oder die QSG ans Tageslicht kommen sollten, weise er jegliche Verantwortung von sich. Schließlich, das blieb allerdings unausgesprochen im Raum stehen, habe ihn der Stadtrat in die Situation gedrängt, die Berufungsklagen einzustellen.



Nach einem kurzen Moment betretenen Schweigens, der auf die Erklärung des Bürgermeisters folgte, wagte sich allein Falk Heidel (Wählergemeinschaft Genthin/Mützel/ Parchen) aus der Deckung. Für den Bürgermeister gebe es aus seiner Sicht nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Tourismusverein führt eine Satzungsänderung herbei oder Günther trete auch als Bürgermeister zurück. Heidels persönlicher Dauerkontrahent im Stadtrat, der Grüne Lutz Nitz, schien dies zu schlicht und falsch gedacht. Er erinnerte daran, dass der Stadtrat schon im November dem Bürgermeister die Empfehlung einer Satzungsänderung für die nächste Mitgliederversammlung mit auf den Weg gegeben hatte.



Verein muss nun reagieren

In diesem Beschluss hatten sich die Räte dafür ausgesprochen, dass der Bürgermeister nicht weiter als geborenes Mitglied den Vorsitz des Vereins übernehmen sollte, sondern ein anderer Vertreter der Stadt. Zu der dafür notwendigen Mitgliederversammlung ist es bisher nicht gekommen. Für den Stadtrat sei die Sache gelaufen, beschrieb Nitz die neue Situation für die Stadt, der Rest liege jetzt allein in den Händen des Vereins. Daraus lasse sich nicht schlussfolgern, dass der Bürgermeister zurücktreten solle . „Das ist hanebüchen“, wies er Heidel in die Schranken.



Wie teuer der Rechtsstreit der Stadt Genthin mittlerweile kommt, ist während der Sitzung nicht endgültig erläutert worden. Eine Anfrage des Stadtrates Gordon Heringshausen nach aktuellen Zahlen, ließ Günther unbeantwortet. Im Raum steht ein Betrag von 70.000 Euro. Dieser ist im Oktober 2020 publik geworden.Wie es im Verein weitergehen wird, ist noch nicht geklärt. Auf Volksstimme-Anfrage teilen die Bürgermeister Nicole Golz und Harald Bothe mit, dass der Verein handlungsfähig bleibe, da mit ihnen beiden noch zwei Mitglieder im geschäftsführenden Vorstand seien, die gemeinsam beschlussfähig handeln können. Ohnehin müsse Günther seinen Austritt erst schriftlich gegenüber dem Tourismusverein mitteilen. „Die nächste Mitgliederversammlung wird dann über eine Satzungsänderung beraten“, heißt es in dem Schreiben. „Ausdrücklich zu begrüßen ist die Aussage des Bürgermeisters die Stadtratsentscheidung zu akzeptieren und die Geldverschwendung der öffentlichen Mittel zu beenden.“



Trotz des Rücktrittes, wird das Thema Tourismusverein und QSG, die Genthiner Stadträte weiter beschäftigen. Für den 18. März ist eine Sitzung zu diesem Thema geplant, zu der auch Nicole Golz und Harald Bothe eingeladen werden sollen.