1975 begann mit der Ausbildung Cornelia Draegers beruflicher Bibliotheks-Weg. Der endet Ende Mai endgültig mit ihrem Eintritt in den Ruhestand. Warum das für viele in Genthin und im gesamten Landkreis ein Verlust ist.

Mit Video: Abschied von Frau Draeger - Großer Verlust für Bücherfreunde in Genthin

Ausnahmsweise einmal selbst in der gemütlichen Leseecke für die Kinder: Cornelia Draeager mit der Leseeule.

Genthin - In Genthin hat die Bibliothek einen Namen. Ja klar, die des am 1. März 1893 in Genthin geborenen Schriftstellers und Rundfunkredakteurs Edlef Köppen.