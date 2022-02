Abschied von Elbe-Pareys dienstältestem Feuerwehrmann

Hohenseeden - Am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr fand in Hohenseeden ein Einsatz der Feuerwehr Elbe-Parey der etwas anderen Art statt. „Sechs Feuerwehrfahrzeuge und die entsprechende Mannschaft hatten sich auf den Weg gemacht, um den Kameraden Helmut Fricke zu seinem letzten Einsatz als aktives Mitglied der Einsatzgruppe abzuholen“, so Gemeindewehrleiter Steve Flügge. Helmut Fricke feierte am Sonntag seinen 67. Geburtstag und wurde damit aus der Einsatzgruppe entlassen und in die Alters- und Ehrenabteilung der Feuerwehr Elbe-Parey aufgenommen. Steve Flügge: „Nicht jedoch, ohne noch diverse ,Einsätze’ abzuarbeiten, die sich seine Kameraden einfallen ließen.“

