Jerichow - Derzeit würden, so des LWW, noch einige Restarbeiten ausstehen. Der Hochwasserschutz bis zum Bemessungshochwasser werde bereits gewährleistet.

Deich um 70 Zentimeter höher

Zum besseren Schutz der Stadt Jerichow vor Hochwasser hat die vom LHW beauftragte Baufirma, die Firma Meyer Tiefbau aus Falkensee, den einen Kilometer langen Deichabschnitt um 70 Zentimeter erhöht. Damit ist ein Freibord von einem Meter über dem Bemessungshochwasser einkalkuliert worden.

Der Deich wurde zudem verbreitert, die Böschungen abgeflacht und die Deichverteidigungsmöglichkeiten verbessert. Er entspricht damit Angaben des LHW zufolge den Anforderungen des modernen Hochwasserschutzes. Auch der Ersatzneubau von drei Deichscharten sei im November abgeschlossen worden, heißt es in der Pressemitteilung.

Aktuell stehe noch der Abschluss von Arbeiten auf einem privaten Grundstück aus. Der LHW befinde sich hier mit dem Eigentümer im Gespräch, um Fragen zur Bauausführung zu klären. Eine Fertigstellung der Gesamtmaßnahme sei laut Behörde bis voraussichtlich Ende März nächsten Jahres geplant. Dieser avisierte Termin liege in der vertraglich vereinbarten Bauzeit.

Besonders an dem Bauvorhaben war nach Einschätzung des LHW die Nähe zu einem Abschnitt der historischen Klostermauer, die sich direkt am Deich befindet. Sie sei während der Arbeiten extra geschützt worden und habe alle Maßnahmen schadlos überstanden. Entsprechende Gerüste konnten bereits entfernt werden. Die Mauer wurde zusätzlich mit dauerhaften Betonelementen versehen, die verklinkert wurden, um eine einheitliche Optik herzustellen.

Letzte Schwachstelle ist beseitigt

6,3 Millionen Euro wurden mit dieser Baumaßnahme in die Verbesserung des Hochwasserschutzes in Sachsen-Anhalt investiert. Mit der Sanierung des Deiches in Jerichow wurde die letzte Schwachstelle auf der Deichstrecke Fischbeck-Jerichow behoben. Im Februar letzten Jahres ging bei Baustart der Auftraggeber, das LHW, von eine Investitionssumme von vier Millionen Euro aus, durch extrem gestiegene Preise, vor allem bei Stahl, erhöhte sich der Betrag um mehr als zwei Millionen Euro.

Die Gesamtinvestition wurde aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) bestritten. Außerdem beteiligen sich die Bundesrepublik Deutschland und das Land Sachsen-Anhalt an der Finanzierung.