Abwahl oder Disziplinarverfahren für den Genthiner Bürgermeister ?

Genthin

Es geht Schlag auf Schlag in der Genthiner Kommunalpolitik. Die Sondersitzung des Stadtrates, auf deren Agenda ein Antrag zum Amtsenthebungsverfahren des Bürgermeisters stehen wird, ist am Mittwochabend für den kommenden Donnerstag um 17 Uhr im Kreishaus festgesetzt worden. Bürgermeister Matthias Günther (parteilos) wird dann an einem Scheideweg stehen: Geht es nach der Fraktion Grüne/Ländliche Wählergemeinschaft Fiener könnte er mit einem Disziplinarverfahren relativ glimpflich davonkommen, andererseits steht ein Amtsenthebungsverfahren im Raum, das seine politische Karriere vorzeitig beenden könnte.

Berater für Günther

Der Antrag zu diesem Verfahren wurde von Sebastian Hahn (Pro Genthin) eingereicht und wurde von Stadträten anderer Fraktionen unterzeichnet. Ob es tatsächlich zu dieser Abstimmung kommen wird, bleibt derzeit jedoch offen. Sebastian Hahn macht dies auf Nachfrage der Volksstimme davon abhängig, wie sich der Stadtrat zu einem ebenfalls vorliegendem Antrag des Bürgermeisters positioniert, ihm befristet einen Berater zur Seite zu stellen. Er soll den Bürgermeister bei der Amtsausführung unterstützten. Um diesen Fachmann zu bezahlen, müssten 20 000 Euro in den städtischen Haushalt eingestellt werden.

Wenn sich im Stadtrat dafür eine Mehrheit finden sollte, werde er den Antrag auf Amtsenthebung des Bürgermeisters zurückziehen, kündigte Sebastian Hahn an. Er persönlich verspreche sich nicht viel davon, einen Bürgermeister-Berater zu installieren. Es könnte aus der Sicht Hahns jedoch eine Möglichkeit sein, die Arbeit des Bürgermeisters wenigstens etwas zu qualifizieren. Auch wenn das aus seiner persönlichen Sicht nicht viel bringe, wie Hahn anmerkte. Für eine solche Entscheidung würde auf der Sondersitzung eine einfache Mehrheit der anwesenden Stadträte ausreichen.

Knappe Entschediung

Für den Fall, dass Günther mit seinem Ansinnen scheitert, will Sebastian Hahn an seinem Antrag auf Amtsenthebung festhalten und den Weg freimachen für den Wähler. Gemäß Kommunalwahlgesetz müsste sich dafür eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Stadtrat finden. Bei den bestehenden Mehrheitsverhältnissen im Stadtrat, Fraktion Wählergemeinschaft Genthin/Mützel/Parchen mit acht Sitzen, der CDU-Fraktion mit acht Sitzen, der Fraktion SPD/Wählergemeinschaft Altenplathow mit drei Sitzen, der Fraktion Die Grünen/Ländliche Wählergemeinschaft Fiener mit fünf Sitzen und der Fraktion Die Linken/SPD mit vier Sitzen, ist eine sehr knappe Entscheidung zu erwarten.

Demokratischer Weg

Für Sebastian Hahn wäre ein Abwahlverfahren der demokratischste Weg, die seit Monaten schwelende Bürgermeister-Frage zu klären. Günther habe die Wahl um das Bürgermeisteramt für sich entscheiden können, wenn auch nur mit einer hauchdünnen Mehrheit. Nur der Wähler könne nach Gesetzeslage über den Verbleib Günthers im Amt entscheiden, nicht aber der Stadtrat, argumentiert der Pro-Genthin-Mann.

Die Fraktion Grüne/Wählergemeinschaft Fiener will einen anderen Weg gehen. Sie wird auf der Sondersitzung ein Disziplinarverfahren gegen den Bürgermeister zur Diskussion stellen. Aus der Sicht der Grünen sei ein solches Prozedere das einzige Verfahren, in dem Günther zu den an seine Person gerichteten Vorwürfen auch angehört werde. Für Fraktionschef Nitz stehen derzeit etliche unbewiesene Schuldzuweisungen aus den Reihen des Stadtrates im Raum, mit denen ein Rücktritt nicht begründet werden könne.