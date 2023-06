49. volkskünstlerisches Chorkonzert Acht Ensembles begeistern Publikum in Jerichow

Ein Kirche ist an heißen Sommertagen ein ganz besonderer Ort. Viele, die es sonst kaum hierher lockt, verweilen dann gern hinter solch dicken Mauern. Am Sonnabend zog es gleich mehr als 100 Menschen in der Klosterkirche Jerichow.