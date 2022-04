Agrargenossenschaft Hohenseeden bietet mehr als Heidelbeeren und Spargel

Hohenseeden - „Die Blaubeersaison war in diesem Jahr super. Das Wetter dazu war top“, zieht Patrick Wolter, Vorsitzender der Agrargenossenschaft Hohenseeden-Parchen, Bilanz. Für die Heidelbeere waren diesmal die Voraussetzungen ideal. „Auch das Selbstpflücken wird sehr gut angenommen“, so Patrick Wolter. Es waren im Jahr 2021 soviel Heidelbeeren an den Sträuchern, dass gar nicht alle abgepflückt werden konnten. Es wurde reichlich Marmelade hergestellt und zum Teil auch eingefroren. Für die Agrargenossenschaft stehen jetzt andere wichtige Aufgaben an.