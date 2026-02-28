weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Für die Ewigkeit gebaut: „AKA electric - in jedem Haus zu Hause“ -Unkaputtbare Geräte aus der DDR

Seit über 50 Jahren nutzt Christine Schneider-Strehlau ihren DDR-Mixer AKA electric RG28e – und schwört bis heute auf seine Qualität. Warum das Kult-Küchengerät für sie unersetzlich ist und noch immer wie neu funktioniert.

Von Robert Sonntag 28.02.2026, 06:17
Christine Schneider-Strehlau demonstriert den Schleifer für den Mixer.
Christine Schneider-Strehlau demonstriert den Schleifer für den Mixer. Foto: Robert Sonntag

Schopsdorf - Wenn Christine Schneider-Strehlau ihren Mixer aus dem Schrank holt, ist das kein beiläufiger Handgriff. Es ist ein kleines Ritual. Ein Griff an das Gehäuse, ein prüfender Blick auf das Zahnrad zur Stufenregulierung – und schon läuft er. Seit über fünf Jahrzehnten.