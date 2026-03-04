weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Finanztopf ist gefüllt: Aktionen für die Interkulturelle Woche in Genthin und Umgebung gesucht

Finanztopf ist gefüllt Aktionen für die Interkulturelle Woche in Genthin und Umgebung gesucht

„Demokratie leben!“ wird auch 2026 in Genthin, Jerichow und Elbe-Parey fortgeführt. Höhepunkt ist erneut die Interkulturelle Woche. Ideen sind willkommen.

Von Mike Fleske 04.03.2026, 18:40
Auch im Jahr 2026 gibt es ein Brückenfest in Genthin.
Auch im Jahr 2026 gibt es ein Brückenfest in Genthin. Foto: Mike Fleske

Genthin - Das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ wird auch 2026 in Genthin, Jerichow und Elbe-Parey fortgeführt. Ziel ist es, demokratische Werte zu stärken, Vielfalt sichtbar zu machen und das gesellschaftliche Miteinander zu fördern. Ein Höhepunkt wird die Interkulturelle Woche Ende September.