„Demokratie leben!“ wird auch 2026 in Genthin, Jerichow und Elbe-Parey fortgeführt. Höhepunkt ist erneut die Interkulturelle Woche. Ideen sind willkommen.

Aktionen für die Interkulturelle Woche in Genthin und Umgebung gesucht

Auch im Jahr 2026 gibt es ein Brückenfest in Genthin.

Genthin - Das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ wird auch 2026 in Genthin, Jerichow und Elbe-Parey fortgeführt. Ziel ist es, demokratische Werte zu stärken, Vielfalt sichtbar zu machen und das gesellschaftliche Miteinander zu fördern. Ein Höhepunkt wird die Interkulturelle Woche Ende September.