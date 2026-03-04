Finanztopf ist gefüllt Aktionen für die Interkulturelle Woche in Genthin und Umgebung gesucht
„Demokratie leben!“ wird auch 2026 in Genthin, Jerichow und Elbe-Parey fortgeführt. Höhepunkt ist erneut die Interkulturelle Woche. Ideen sind willkommen.
04.03.2026, 18:40
Genthin - Das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ wird auch 2026 in Genthin, Jerichow und Elbe-Parey fortgeführt. Ziel ist es, demokratische Werte zu stärken, Vielfalt sichtbar zu machen und das gesellschaftliche Miteinander zu fördern. Ein Höhepunkt wird die Interkulturelle Woche Ende September.